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وزير الدفاع والداخلية الفرنسي الأسبق: "مصر بلد مسالم"
وزير الدفاع والداخلية الفرنسي الأسبق والسياسي جان بيير شوفنمان‎

وزير الدفاع والداخلية الفرنسي الأسبق: "مصر بلد مسالم"

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:00 م
أ ش أ

أكد وزير الدفاع والداخلية الفرنسي الأسبق والسياسي جان بيير شوفنمان مكانة واهمية مصر ..فهي تعد قطبا في المنطقة العربية ولها دور محوري .

وأضاف ” شوفنمان” مصر بلد مسالم وهناك تعاون معها”.

وشدد في تصريحات صحفية علي هامش ندوة بمكتبة الاسكندرية اليوم الاثنين “علي سرعة اجراء المفاوضات من اجل الوضع السوري وحتي تصبح الحكومة السورية ممثلة للشعب ويتحقق التعايش .

و تابع لابد بكل سرعة من التفاوض بين كل الدول المشاركة في الآستانة بالاضافة إلى إجراء مباحثات بين كل الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الامريكية والمنطقة العربية والسعودية.

ونوه الي ان النظام العراقي ايضا لابد وان يكون ممثلا لكل الشعب بما فيه السنة والشيعة.

وحول قرارات الرئيس الامريكي ترامب بحظر دخول رعايا سبع دول قال “شوفنمان ” ان تلك القرارات تعكس الهدف الذي يسعي الي تحقيقه للقضاء علي داعش.
والمح الي انه اجراء وقتي نتمني رفعه في وقت قريب.

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