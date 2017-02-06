يوقع الشاعر هشام الجخ الطبعة الحادية عشر من “الديوان الأول” الصادر عن دار أجيال للنشر والتوزيع، في المقهى الثقافي بمعرض القاهرة للكتاب، يوم الجمعة 10 فبراير، الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الديوان قد دخل قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب مع كتاب “لم يخبرونا بهذا قبل أن نتزوج” للكاتب كريم الشاذلي الصادر عن نفس الدار، بعد أن نفذت 10 طبعات منه، بعد ان أعلن “الجخ” عن طرحه بداية العام الجاري.

وقال “الجخ” على صفحته الخاصة على فيس بوك، أنه سيقوم بجولة فى كل محافظات مصر بعد انتهاء المعرض، يعقبها حفلات توقيع لديوانه بالخارج في مارس المقبل، بدول المغرب والأردن والإمارات والكويت، كما يجرى التنسيق لتنظيم حفلات بالجزائر وتونس والبحرين وفلسطين والسودان وسلطنة عمان

