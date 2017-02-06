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وفد من قومي المرأة يزور المصابين بمستشفى الشرطة بالعجوزة
المجلس القومى للمرأة

وفد من قومي المرأة يزور المصابين بمستشفى الشرطة بالعجوزة

الإثنين، 6 فبراير 2017 03:03 م
وكالات

زار وفد من المجلس القومى للمرأة مصابى مستشفى الشرطة بالعجوزة بحضور ومشاركة أعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس برئاسة الدكتورة احلام حنفى عضوة المجلس، والمستشارة مروة عبد العزيز عضوة فرع المجلس بالقاهرة، حيث كان فى استقبالهم اللواء ايمن جاد مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية و اللواء أشرف عطية مدير الإدارة العامة لرئاسة القطاع.

وأعربت الدكتورة احلام حنفى عن اعتزازها وتقديرها للتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة، ودورهم الوطني في حفظ الأمن واستقراره، متمنية لهم الشفاء العاجل والعودة لاستكمال رسالتهم النبيلة.

ومن جانبهم، أعرب المصابون عن امتنانهم بتلك الزيارة، مؤكدين إصرارهم على استكمال واجبهم الوطني لحماية الشعب المصري.

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