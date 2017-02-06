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السيسي لـ«منتخب الفراعنة»: أرفعوا رأسكم.. وأنا اتألم لألمكم
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي لـ«منتخب الفراعنة»: أرفعوا رأسكم.. وأنا اتألم لألمكم

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:37 م
كتب - أحمد فرهود

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحية إلى المنتخب المصري لكرة القدم، لوصوله إلى المباراة النهائية، ببطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها الجابون.

وكان منتخب مصر، قد خسر المباراة النهائية، أمام نظيره الكاميروني، بنتيجة 1-2، وذلك في أول مشاركة بالبطولة منذ 7 سنوات.

وأكد السيسي في كلمته خلال استقبال المتخب المصري بمطار القاهرة، اليوم الإثنين، أن المنتخب أسعده شخصياً وأسعد كامل الشعب المصري، مطالباً إياهم بأن يرفعوا رأسهم على ما حققوه من إنجاز.

وشدد الرئيس على أن الشعب المصري يقدر المجهودات التي بذلها المنتخب، في البطولة الأفريقية، بعد غياب دام 7 سنوات، عن هذا المحفل الهام.

وأضاف السيسي: “أنا أتألم لأنكم متألمين.. ولكن أنهذوا فأمام المنتخي استحقاقات هامة قادمة”.

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