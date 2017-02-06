تنصح أحدث الأبحاث الطبية بأهمية تناول العنب مرتين يوميا لمدة ستة أشهر، لحماية خلايا المخ من تراجع كفاءتها والإصابة مبكرا بمرض الزهايمر.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غنى بثمار العنب يسهم بصورة فعالة في الحماية ضد تراجع كفاءة ترابط النشاط الأيضي المعني بتحسين القدرة الإدراكية والذاكرة، وأكدت أن استهلاك العنب بكميات وفيرة يسهم في تعزيز آلية التمثيل الغذائي.

واوضح الدكتور دانيال سيلفرمان، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، ان الدراسة تفحص تأثير تناول ثمار العنب الطازجة بأكملها، مقابل أخذ المركبات الطبيعية المعزولة من هذه الثمار بصورة منتظمة، ومدى فعاليتها في توفير تأثير وقائي ضد التراجع المبكر في كفاءة خلايا المخ وزيادة مخاطر الإصابة بالزهايمر، موضحا أن الدراسة التجريبية أوجدت أدلة متزايدة على تدعيم الدور الإيجابي لتناول العنب في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.