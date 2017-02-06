التموين: 300 مليون جنيه فارق نقاط الخبز في 5 أيامالإثنين، 6 فبراير 2017 01:34 م
قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن معدلات توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية من شهر فبراير الجاري ، مشيرا إلى أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز بلغت 300 مليون جنيه خلال 5 أيام تم صرفها من خلال 8 ملايين عملية صرف.
وأضاف مصيلحي - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والجملة والمجمعات وهيئة السلع التموينية - أن صرف المقررات مستمر حتى نهاية الشهر، و صرف النقاط حتى 20 من الشهر، منوها بأنه أصدر تعليمات لشركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض من السلع الغذائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا على أن يتم الإنتهاء من توزيع السلع على 35 ألف بقال وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر ، حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر.
وأكد وزير التموين الالتزام بمنظومة توزيع السلع التموينية و فارق نقاط الخبز ، منوها بأنه لا يوجد ربط للسلع على بطاقات التموين ومن حق المواطن اختيار السلع التي يحتاجها بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم .
وأصدر تعليمات إلى شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لزيادة المعروض من كافة السلع و خاصة السكر و الزيت و بعض السلع التي يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء ، ومنها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة نصف كيلو، والمسلى النباتي و الفول و غيرها من السلع.
ووجه مصيلحي بمراعاة عدد السكان ومعدلات الصرف في توزيع السلع علي المنافذ التموينية ، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير ومن المنافذ القربية من مسكنه ، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية قامت بالتوسع في استيراد السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا في الأسعار للمنتجات المحلية بنسب غير مبررة خلال الأيام الماضية والتي تحتاجها الأسواق، حيث يتم طرح الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى زيادة معدلات استيراد الزيوت، في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها للتيسيرعلى المواطنين خاصة محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية لهم.
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