آمنة نصير : كتاب "استقلال المرأة في الإسلام" يرد على الظلاميينالإثنين، 6 فبراير 2017 01:28 م
ناقش معرض القاهرة للكتاب ، كتاب “استقلال المرأة في الإسلام” للشيخ الغزالي حرب ، الذي يتناول حقوق المرأة في الإسلام.
حضرت الندوة الكاتبة الصحفية إقبال بركة، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الدكتورة أمنة نصير، وأستاذ الفقه المقارن، الدكتور سعد الدين الهلالي، وأدارتها الكاتبة، فادية الغزالي حرب.
وقالت إقبال بركة، إن الشيخ الغزالي حرب، كان من العلماء الكبار الذين أعطوا للمرأة حقوقها، مشيرة إلى أنها قرأت كتابه “استقلال المرأة في الإسلام” خلال الثمانينيات من القرن الماضي، ووجدت أن الشيخ الغزالي حرب، درس كل الأسانيد الخاصة بالحديث الذي أورده الإمام أبوحامد الغزالي عن النبي: “تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”.
وأثبت أنه حديث مزعوم، ولم يقله النبي. واعتبرت إقبال أن هذا الحديث المزعوم أدى إلى كوارث اجتماعية وزيادة في النسل، باعتبار أن تحديد النسل حرام وفقا للحديث.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، إن مجتمعنا في أشد الاحتياج لمثل هذه الكتابات المستنيرة في الفكر الإسلامي، والتي ترد بقوة ومنطق العقل على الظلاميين الذين يجردون المرأة من حقوقها المشروعة في الاسلام، كما تكمن أهمية هذا الكتاب في مؤلفه نفسه، الذي استطاع ان يقاوم ويعرض وجهة نظره المستنيرة في الإسلام أمام مفكري عصره ونجومه ومنهم الكاتب الكبير “عباس العقاد” الذي هاجم الكتاب، واعتبره ملئ بالأفكار الخاطئة والمتوارثة.
وتابعت نصير: أصبحنا اليوم حراس تراث ولا نعمل العقل في هذا التراث، لنأخذ مايتناسب مع عصرنا ومتطلباته ونترك مالايتناسب معه، ولعلنا في احتياج لكي نأخذ بالفهم الصحيح للقرآن الكريم أنه نص يصلح لكل زمان ومكان وأنه حمال أوجه.
وأخيراً تحدث الدكتور سعد الدين الهلالي، وقال إن الشيخ الغزالي حرب كان من العلماء المستنيرين الغيورين على دين الإسلام، وإظهار صورته الصحيحة، ومن هذا المنطلق كان يدافع عن حقوق المرأة ويغضب بشدة ممن ينسبون من المشايخ والمفكرين م اليس في الاسلام، حتى ينتزعوا بعض الحقوق الخاصة بالمرأة باعتبارها موجودة في النص القرآني.
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