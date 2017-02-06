وافق مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور المركز ليكون هو الهيئة المسئولة عن التصدير في مصر على أن يتم ضم بعض الجهات التابعة للوزارة إلى هذا المركز ومنها قطاع نقطة التجارة الدولية ومركز تدريب التجارة الخارجية.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال ترأسه للاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز بعد إعادة تشكيله والذي يضم 21 عضوا منهم 11 عضوا ممثلين لجهات حكومية و10 أعضاء من القطاع الخاص حرص الوزارة على إيجاد كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير ليقوم بدوره في تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الكيان سيعظم الاستفادة من جهود الكيانات القائمة وسيقضي على الازدواجية والتعارض في عمل هذه الجهات.

وأَضاف أن هذا الكيان سيتولى إدارة وتخطيط منظومة الصادرات المصرية من خلال وضع برامج ترويجية لتعزيز الصادرات المصرية للخارج وتوفير برامج تدريبية معتمدة للمصدرين في مختلف القطاعات التصديرية .. فضلا عن تنفيذ برامج لتمويل ومساندة الصادرات وتطوير شبكة لضمان الصادرات.

ولفت قابيل إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الكيان الجديد والجهات ذات العلاقة بالتصدير ومنها على سبيل المثال جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية.