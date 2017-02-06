حظى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، بإشادة نادى روما الإيطالى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الماضى وحتى الخامس من فبراير الحالى.

ذكر الموقع الرسمى لنادى روما، أن كرة القدم لم تبتسم لمحمد صلاح فى مباراة الكاميرون التى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، حيث خاض المباراة بحماس كبير وبأمل أكبر فى التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه مع المنتخب المصرى.

وأضاف، أن محمد صلاح قدم عروضاً قوية فى المونديال الأفريقى، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، قبل أن يودع البطولة رفقة زملائه من الباب الكبير.

وشارك محمد صلاح فى 6 مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بإجمالى 550 دقيقة حصل خلالها على بطاقة صفراء وحيدة، كما تم اختياره من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” فى التشكيلة المثالية للنسخة الـ31 من المونديال الأفريقى رفقة زميله أحمد حجازى.

وتنتظر محمد صلاح مواجهات نارية مع فريق روما خلال الفترة المقبلة أبرزها مواجهة فياريال الإسبانى ذهاباً وإياباً فى دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى “اليوروباليج”.