شاهد..كيف يصطاد مقاتل في الدفاع الوطني السوري فريسته بريف اللاذقية؟!!الإثنين، 6 فبراير 2017 01:39 م
كشف مصدر عسكري في الدفاع الوطني السوري عن خسائر تتكبدها جبهة “النصرة” كل يوم بريف اللاذقية، تشمل الأفراد والآليات، حيث إن القوات السورية المتواجدة في ريف اللاذقية تراقب تحركات المسلحين.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنك” الروسية: “إن القوات السورية تعلم جيداً الخطورة التي يشكلها مسلحو “النصرة” المتواجدون في ريف إدلب المشترك مع ريف اللاذقية بحدود طويلة لذا ينشر الجيش السوري والدفاع الوطني الرماة الماهرين في إصابة الأهداف الأمامية”.
وأضاف المصدر أن جبهة “النصرة” تتكبد كل يوم خسائر تشمل الأفراد والآليات، حيث توكل مهمة اصطياد الإرهابيين الذين يتم رصدهم للأسلحة الصاروخية الموجهة، بينما يقوم الطيران الحربي بضرب أهداف ثمينة ومقرات قيادة عند تلقي معلومات مؤكدة”.
وأضاف المصدر أن الجماعات المسلحة تعلم جيداً مغبة التورط في الهجوم على ريف اللاذقية، وكان لها تجارب سابقة أودت بحياة مئات المقاتلين التابعين لها وهي تتلقى ضربات يومية، وقد تم تدمير عربة صاروخية لها جرى استخدامها قبل أيام في استهداف المدنيين العزل.
ويحاول مقاتلو النصرة المتواجدون في ريف “إدلب” إحداث خروقات في جبهة ريف اللاذقية والقيام بالتسلل بغية استعادة مواقع قد خسروها قبل أشهر، إلا أن القاعدة النارية التي ينشرها الجيش السوري على خطوط المواجهة تصيب أهدافها بنجاح وتفشل أي تقدم.
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