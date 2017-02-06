تدمير 6 مخازن بداخلها 4 أطنان مواد كيميائية في شمال سيناء

أوضح ذلك العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، في بيان صباح اليوم، قال فيه إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر ...