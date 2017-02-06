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الحريري وجعجع يبحثان اخر مستجدات قانون الانتخابات اللبنانية
سعد الحريري

الحريري وجعجع يبحثان اخر مستجدات قانون الانتخابات اللبنانية

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:12 م
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استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يرافقه وزير الاعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة غطاس خوري والسيد نادر الحريري.

وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية محليا واقليميا والإتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخابات.

وقد تم الاتفاق على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن الى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف.

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