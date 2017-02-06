اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2016 - 2017 بنسبة نجاح بلغت 60% بحضور الأستاذ عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 48775 طالبًا وطالبة حضر منهم 45391 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة ونجح 27215 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 60%.

كما اعتمد الهجان نتيجة امتحان الصف الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي للمكفوفين حيث تقدم لتأدية الامتحان 9 طلاب حضر منهم 9 ونجح 8 وبلغت نسبة النجاح 88% ، كما اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف السادس الابتدائي للمكفوفين حيث تقدم لتأدية الامتحان 13 طالب وطالبة حضر منهم 12 ونجح 12 وبلغت نسبة النجاح 92% .

وهنأ الهجان الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.