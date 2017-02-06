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الهجان يعتمد نتيجة إعدادية قنا بنسبة 60%
الهجان يعتمد نتيجة الامتحانات

الهجان يعتمد نتيجة إعدادية قنا بنسبة 60%

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:30 م
وكالات

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2016 - 2017 بنسبة نجاح بلغت 60% بحضور الأستاذ عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 48775 طالبًا وطالبة حضر منهم 45391 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة ونجح 27215 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 60%.

كما اعتمد الهجان نتيجة امتحان الصف الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي للمكفوفين حيث تقدم لتأدية الامتحان 9 طلاب حضر منهم 9 ونجح 8 وبلغت نسبة النجاح 88%  ، كما اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف السادس الابتدائي للمكفوفين حيث تقدم لتأدية الامتحان 13 طالب وطالبة حضر منهم 12 ونجح  12 وبلغت نسبة النجاح 92%  .

وهنأ الهجان الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.

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