محافظة القاهرة تطرح مناقصة عامة لإنشاء مجمع حرفي بطريق السخنة لنقلالإثنين، 6 فبراير 2017 01:30 م
قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن المحافظة طرحت مناقصة عامة على المقاولين لإنشاء مجمع حرفي لورش السيارات لنقل ورش منطقة صقر قريش إليها وذلك على قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 7 أفدنة ونصف بطريق العين السخنة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنقل الأنشطة الملوثة للبيئة والمقلقة للراحة خارج الكتلة السكنية.
وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم الأثنين -أنه فور الانتهاء من المشروع ونقل الورش ومعداتها وإخلاء الشوارع سيتم إعادة تطوير المنطقة ورفع كفاءتها من رصف وإنارة وتشجير ورفع كافة المخلفات والمخالفات وتحويلها إلى منطقة حضرية ورفع المعاناة عن قاطنيها.
من جانبه، أشار اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة إلى أنه سيتم إعلام المقاولين للتقدم لسحب كراسات الشروط وسداد قيمة التأمين خلال هذا الأسبوع وخضوع المناقصة لأحكام قوانين المناقصات والمزايدات ولائحتهم التنفيذية على أن تكون الشركات المتقدمة مسجلة ببطاقة الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ، وسيتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مديرية الإسكان بالقاهرة والاطلاع على الاعلان على موقع المحافظة الالكتروني www.cairo.gov.eg، أو الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية HTTP-GAGS-MOF-GOV-EG.
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