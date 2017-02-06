تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات وكبار العائلات بمركز المنيا من عقد جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين.

وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بأنه تم عقد جلسة صلح بين طرفي خصومة ثأرية بقرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا بين عائلة شعبان ظايط وعائله أولاد حافظ وبحضور مأمور المركز وضباط المباحث وأعضاء مجلس النواب بدائرة المركز ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ولجنة المصالحات ورؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وقد قام أحد أفراد عائلة أولاد حافظ بتقديم الكفن لشقيق المجني عليه من عائلة أولاد ظايط وتم التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما وتصافح أفراد العائلتين وتعهدوا بالالتزام بعدم العودة لأسباب النزاع مرة أخرى.

وقال مدير الأمن إن سياسة الوزارة وخطة العمل بالمديرية تستهدف إجراء المصالحات بين أطراف الخصومات الثأرية حقنا للدماء ولصالح الأمن العام ووضع خطة لكيفية المعالجة من تجدد بعضها.

وأضاف دويدار أن قطاعات الأمن العام والبحث الجنائي، تجري جهودا مكثفة في هذا المجال، بالتعاون مع لجان المصالحات، ويتم الصلح بعد التمهيد الجيد واتخاذ الإجراءات البحثية والإدارية، لإنهاء جميع الخصومات الثأرية القائمة بنطاق المحافظة.