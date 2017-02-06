العلوي: الخليج العربي سيشهد انتفاضة تقودها المرأة قريبًاالإثنين، 6 فبراير 2017 01:19 م
قال المفكر المغربي الدكتور سعيد العلوي، إنه كان حاضرًا في ميدان التحرير، وقدم أمسية فكرية في الميدان، معايشًا الحماس العربي والوطني والشبابي الذي ملأ الميدان وقت الثورة المصرية، وفي روايته الأخيرة، ضمّن نصه مقاطع من تجربته مع ميدان التحرير وما بعد الميدان، موضحًا أن قضايا النهضة والتحديث العربي تقع في مقدمة اهتمامته الفكرية، لمصر منها نصيب غير قليل في هذا المجال، بدءًا من محمد عبده وطه حسين، وسلامة موسى ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم، باعتبارهم مفكرين، عميقي الفكر، تأثر بهم تأثروا كبيرًا.
وأشار “العلوي”، خلال اللقاء الفكري الذي عُقد أمس الأحد، بالقاعة الرئيسية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الثامنة والأربعين، إن المجتمعات الخليجية المحافظة سوف تشهد ثورة كبيرة بقيادة المرأة، وأن الصورة الحالية التى نعيشها سوف تتغير ربما قريبًا أو بعد خمسة عشر عامًا، وأنه لا بديل عن فصل الدين عن السياسة بهدف تحقيق مشروع نهضوى عربى، فى ظل ما نشهده فى عالمنا اليوم،
و أوضح أن الأزمة الكبرى بالنسبة للعرب والمسلمين هي مشكلة التحديث والحداثة والإيمان بها.
ويجيب “العلوي”، على سؤاله، بالإشارة إلى المفكر الراحل محمد عبده، الذي وصفه بأنه مفكرًا أصيلًا وعلمًا لم نفِيه حقه حتى الآن، فهو كوكبة تتلمذ على يده أعلام، وهم، على عبدالرازق ولطفي السيد وطه حسين، وغيرهم.
فقد امتلك مشروعًا للنهضة للتنوير والتحديث، وحتى الآن هذا إشكال لا نزال، نصارعه ولا نزال نعانيه، فيما نتحدث اليوم حول نهضة عربية حديثة، فالحلم بنهضة عربية ثانية كما في الماضي، يتطلب أن نتناول فكر المفكرين العرب التنويرين، ومن أمثالهم، محمد عبده، الذي تصدى لتعدد الزوجات وناضل من أجل فصل الدين عن السياسة، فهو الذي قال إن الخلافة منصب مدني، وكان يؤمن بالعلم ولا يرى أي حساسية في الإقبال على الغرب والاقتباس منه.
وقال: “نحن في مسيرة تراجعية خطيرة عما وقع في عصر النهضة، وعصر النهضة برموزه يشكل بالنسبة لنا أملًا كبيرًا”.
وفي هذا الصدد حول دور المؤسسات الدينية اليوم، الذي يراه ضروريًا، ولم نشرع فيه حتى الآن، هو أن على الأزهر إعادة النظر في أحواله جملة وتفصيلًا.
وقال: “أخجل بعروبتي وإسلامي عندما أرى بعض الوعاظ في قنوات عربية يأتون بفتاوي غريبة تحول المرأة إلى شئ من المتعة، وسمعت شيخًا يقول ليس ضروريا أن يقبل الرجل إمرأته”.
وأضاف: “الفقه نتاج رجال، لا يمكن لمصر في ٢٠١٧، أن تحكم بفقه ما قبل ألف سنة، والإرادة السياسية والعلمية والجماعية لابد أن تصلح المؤسسات الدينية في مناهج التدريس”.
ورأى “العلوي”، أن هناك دلالات علي إقامة نهضة عربية ووعي عربي مشترك، ولكن للأسف نجد تردٍ في قول اللغة العربية، وانتشار للسحر والشعوذة.
وقال إن المشكلة في أوروبا الآن، ليست متعلقة بالعرب، ولكنها متعلقة بالإسلام والمسلمين، لأن الحركات الإسلامية أو تسمي نفسها الإسلامية، تقدم هدايا ثمينة للخصوم، وفي كتابه “دولة الإسلام السياسي.. وهم الدولة الإسلامية”، صنّف أعداء الإسلام إلى عدوين، عدو صغير ويضم إسرائيل والغرب الذي يكرهنا، وهذا أمره يسير، والعدو الأكبر للإسلام هم المسلمون المتطرفون.
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