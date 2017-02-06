يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 09 24

الإسكندرية 08 21

مطروح 08 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

بلطيم 11 22

الإسماعيلية 08 24

السويس 09 25

العريش 07 22

نخل 02 24

طابا 04 25

الطور 11 22

مرسى علم 11 24

الغردقة 15 24

شرم الشيخ 15 25

رفح 06 21

كاترين 02 20

سيوة 04 21

المنيا 07 24

الفيوم 09 25

رأس سدر 08 23

أبوسمبل 09 28

وسط الدلتا 10 24

أسيوط 06 24

سوهاج 07 25

الأقصر 08 26

أسوان 09 27

شلاتين 14 26

حلايب 15 24

الوادى الجديد 12 25

قنا 08 26

نويبع 14 24

السلوم 08 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 29

المدينة 12 26

الرياض 05 17

المنامة 14 18

أبوظبى 16 21

الدوحة 14 20

الكويت 07 18

دمشق -01 15

بيروت 12 17

عمان 04 13

القدس 06 13

غزة 09 18

بغداد 04 17

مسقط 17 22

صنعاء 08 26

الخرطوم 18 33

طرابلس 11 18

تونس 09 13

الجزائر 12 14

الرباط 07 20

نواكشوط 16 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 11

اسطنبول 09 15

اسلام اباد 07 17

نيودلهى 10 22

جاكرتا 24 30

بكين -06 05

كوالامبور 24 31

طوكيو 02 13

أثينا 11 18

روما 06 13

باريس 05 08

مدريد -01 14

برلين -01 01

لندن 04 07

مونتريال -10 -08

موسكو -23 -15

نيويورك 03 06

واشنطن 07 12