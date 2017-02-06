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طائرة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة
منتخب مصر

طائرة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:07 م

وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة المنتخب الوطني، قادمة من الجابون، بعد المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر، قد خسر المباراة النهائية، أمام نظيره الكاميروني، بنتيجة 1-2، وذلك في أول مشاركة بالبطولة منذ 7 سنوات.

ومن المقرر، أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، في الصالة الرئاسية، بمطار القاهرة.

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