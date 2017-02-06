أعلنت شبكة تليفزيون الحياة عن اختيار رجل الأعمال إيهاب طلعت رئيسا لمجلس إدارة شركة حياة ميديا سيرفيسيز HMS بدءا من اليوم الاثنين.

وأضافت الشبكة فى بيان لها، أن الشركة الجديدة ستكون الوكيل الإعلانى الحصرى لجميع قنوات المجموعة اعتبارا من اليوم، مؤكدة على أن أحد طموحات الشبكة منذ سنوات طويلة كان إنشاء شركة إعلانية كبيرة لتصبح هى الوكيل الحصرى لجميع قنواتها، وهو الأمر الذى تأخر كثيرا، نظرا للتقلبات التى شهدها سوق الإعلانات فى مصر.

وأكد البيان أن اختيار إيهاب طلعت لهذه المهمة، لما له من باع طويل وخبرة كبيرة فى مجال الإعلام والإعلان، حيث إنه كان ومازال على مدار ثلاثين عاما واحدا من أهم رواد تلك الصناعة الهامة، كما أن له العديد من المشاركات الهامة والمؤثرة فى مجال تأسيس عدد من الكيانات الإعلامية والإعلانية الكبيرة والناجحة.

وشددت الشبكة على أنها تسعى بكل السبل للاستمرار فى تميزها وإرضاء كافة المشاهدين والمعلنين سويا فى إطار السعى لتقديم إعلام مصرى حديث للمشاهد المصرى والعربى.