عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، اجتماعاً مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، بحضور الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، ومجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تم فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الرئيس مع قيادات القوات المسلحة والشرطة لبحث تطورات الأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء الجمهورية، ولمراجعة التدابير والخطط الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التى تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.

ووجه الرئيس باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً ضرورة التحلى بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالى لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى.