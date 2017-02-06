"الصعيد في بوح نسائه" حكايات المسكوت عنه في الجنوبالإثنين، 6 فبراير 2017 01:04 م
قالت سلمى أنور، مؤلفة كتاب (الصعيد في بوح نسائه)، إنها اكتشفت ضغط الأساطير والأعراف على حياة النساء في الصعيد، وكذلك علاقة الأهل بالمرضى النفسيين هناك،فالأسرة لا تنظر للمريض باعتباره مريض يجب علاجه، ولكن بشئ من الخزي والعار، فيحبسونه طوال الوقت في قبو داخل البيت حتى يموت، وهو دليل على الجهل أكثر منه ممارسة القسوة .
وعن الكتاب قالت سلمى، إنها استغرقت عاما في جمع مادته وكتابته، بخلاف 4 أعوام قضتها في حالة ذهاب وإياب إلى قرى الصعيد، استمعت خلالها لعشرات الحكايات من سيدات الصعيد، والتي تم حكيها في مجالسهن الخاصة وخلف الابواب المغلقة، لأن المرأة الصعيدية كتومة جداً ولاتبوح بسهولة، مشيرة إلى أن النساء لم يستجبن لقص حكاياتهن عليها، إلا بعد أن حكت هي أيضا حكايات قاهرية إليهن.
جاء ذلك خلالالندوة التي انعقدتلمناقشة الكتاب، أمس الأحد، ضمن فعاليات “كاتب وكتاب” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي، والكاتبة بثينة رشوان، وأدارتها ليلى يوسف.
وقالت بثينة رشوان إن الكتاب صعب على القارئ، لأنه تأكيد على أن المراة هي حافظة للتراث الإنساني، بغض النظر عن مافي هذا التراث من مفاهيم مغلوطة أو جاهلة أو حتى صحيحة، أيضاً الكتاب قدم حكايات سيدات الصعيد دون رتوش أو تدخل من المؤلفة، ما أعطى الحكايات صدقها وبكارتها الإنسانية ، كذلك من يقرأ الكتابفسيكتشف أن عادات المصريين واحدة، سواء في الصعيد أو في وجه بحري، فالموروث الثقافي واحد وإن اختلفت الألفاظ والمفردات، وحتى أصل الحكاية من منطقة إلى أخرى- بحسب قولها.
وأبدى شوكت المصري، ملاحظات على الكتاب، قائلًا: إنه يتحدث عن الصعيد وهو مذكر بلسان الأنثى الصعيدية، أيضاً فإن لفظ البوح يعنى الحديث عن العواطف دون قصد، وهنا ربما تكون المؤلفة قصدت أن نساء الصعيد دائماً صامتات لايستطعن الحديث عن دواخلهن، وحينما أردنا الحديث تكلمن عن عواطفهن دون قصد، ومن هنا جاء عنوان الكتاب متسقًا مع موضوعه.
أضاف المصري أن الكتاب يظهر الرجل الصعيدي في حالة قهر وضعف غير طبيعي، تحكمه كثير من الأساطير والأعراف والتقاليد الموروثة، وربما كان ذلك ليس دقيقا.
وأخيراً تقول الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، إن المرأة في الصعيد تدرك أنها تتعرض لقهر اجتماعي من جانب الرجل، وهي ميزة رائعة لأن المرأة في وجه بحري تتعرض للقهر ولكن يتم إيهامها بأنه نوع من العقل والحكمة التي تتحلى بها،وكل هذا يعطي للكتاب قيمة ويطرح موضوعًا غاية في الأهمية للمرأة في وجه بحري، التي عليها أن تبوح وتعي قهرها .
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