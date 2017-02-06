قدم البرلماني المصري عبدالحميد كمال بطلب إحاطة، اليوم الاثنين، لرئيس مجلس النواب بخصوص قيام إسرائيل بسرقة الأعمال الفنية والأدبية والآثار المصرية.

واستند النائب كمال في طلبه إلى المادة 134 من الدستور، حيث يوجه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والخارجية حول قيام إسرائيل بسرقة الأعمال الفنية والأدبية والآثار المصرية.

وتابع النائب في بيان، أنه “تمت سرقة مسلسلات مصرية منها مسلسل الأسطورة وأفلام إسماعيل ياسين وإذاعتها في التلفزيون الإسرائيلي”.

وطالب النائب من الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات لحماية الملكية الفكرية للأدباء والفنانين، وتحويل الطلب إلى لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي والثقافة وعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر المهم حفاظًا على الأعمال الفنية والأدبية والآثار المصرية”.