أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين أنه على الرغم من أن سيرجيو أجويرو يستعد للرحيل من صفوف نادى مانشستر سيتى إلا أن نادى ريال مدريد الأسباني لن يكون محطته القادمة.

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن أجويرو أصبح غير مرغوب فيه من قبل المدير الفني الأسباني للسيتيزنز بيب جوارديولا.

ويبدو أن أجويرو يسير فى مانشستر على نفس الدرب الذى سار عليه صامويل ايتو في برشلونة ومانزوكيتش في بايرن ميونيخ حين كان جوارديولا يدرب الناديين في الماضي حسبما تقول الصحيفة الألمانية.

وأضافت الصحيفة أن توتر العلاقة بين أجويرو وجوارديولا ، بجانب وصول المهاجم جابريل خيسوس وجلوس أجويرو على مقاعد البدلاء قد عجل برحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن التقارير أجمعت على أن أجويرو سينتقل إلى النادي الملكي الأسباني - خاصة وأن مندوبين عن اللاعب يتواصلون مع رئيسه فلروينتينو بيريز ،إلا أن الصحف المدريدية ظلت بعيدة عن هذه الإشاعة.

من جانبها ذكرت صحيفة دون بالون تحت عنوان ” ريال مدريد لايريد أجويرو” أن ريال مدريد لن يكون ملاذا لأجويرو لأن الرئيس بيريز مازال غاضبا من اللاعب الارجنتيني الذي رفض الميرينجي من أجل الانضمام لمانشستر سيتي.

وأضافت أن فرصة أجويرو في الانضمام للريال انتهت لأن بيريز يعتقد أن اللاعب أعطى أفضل مستوياته في إنجلترا ويريد استعادة مستواه بالانتقال للنادي الأسباني العملاق.

وتساءلت الصحيفة عن السبب الذى يدفع ريال مدريد لتخصيص مبلغ كبير لضم أجويرو في الوقت الذي يمكنه ضم باولو ديبالا ابن الثلاثة والعشرين عاما بنفس القيمة.