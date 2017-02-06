يزور خالد عناني وزير الآثار محافظة الأقصر في 27 من فبراير الجاري لتفقد بعض الترميمات والحفائر الأثرية بالمحافظة.

وقال مصطفى وزيري مدير عام منطقة أثار الأقصر لشبكة الإعلام العربية “محيط” إن الوزير سيتفقد الأعمال النهائية لترميمات مقبرتي “توت غنخ أمون، وسيتى الأول” بوادي الملوك، يعقبها افتتاح مقبرة “نخت أمون” بدير المدينة غرب المحافظة.

كما يتفقد الوزير حفائر المجلس الأعلى للآثار “الحمامات الرومانية” بمعبد الكرنك وصالة ابونت شبثت “الواجيت”، يعقبها يعقبها متابعة أعمال ترميم تمثال “رمسيس الثاني” بمعبد الأقصر وحضور ندوة بمتحف الأقصر.