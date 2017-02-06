استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أعضاء بعثة المنتخب المصري، التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، في مطار القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر، قد خسر المباراة النهائية، أمام نظيره الكاميروني، بنتيجة 1-2، وذلك في أول مشاركة بالبطولة منذ 7 سنوات.

ونزل أعضاء البعثة المصرية، بمطار القاهرة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، حيث كان في استقبالهم الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.

وقام السيسي، بالسلام على أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، وتبادل أحاديث جانبية معهم.

وشهد حفل الاستقبال هتافات من الجماهير التي توافدت على المطار، منذ الساعات الأولى من الصباح، كما تم تجهيز تورتة كبيرة بها شعار وصورة الفريق، احتفاءً بالجهد الذي بذله المنتخب في الجابون، رغم الصعوبات التي أحاطت بهم.