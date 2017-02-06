 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 12:45 مساءً
روابط سريعة
بث مباشر.. السيسي يستقبل «منتخب الفراعنة» بمطار القاهرة
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

بث مباشر.. السيسي يستقبل «منتخب الفراعنة» بمطار القاهرة

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:14 م
كتب- أحمد فرهود

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أعضاء بعثة المنتخب المصري، التي شاركت في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، في مطار القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر، قد خسر المباراة النهائية، أمام نظيره الكاميروني، بنتيجة 1-2، وذلك في أول مشاركة بالبطولة منذ 7 سنوات.

ونزل أعضاء البعثة المصرية، بمطار القاهرة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، حيث كان في استقبالهم الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز.

وقام السيسي، بالسلام على أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، وتبادل أحاديث جانبية معهم.

وشهد حفل الاستقبال هتافات من الجماهير التي توافدت على المطار، منذ الساعات الأولى من الصباح، كما تم تجهيز تورتة كبيرة بها شعار وصورة الفريق، احتفاءً بالجهد الذي بذله المنتخب في الجابون، رغم الصعوبات التي أحاطت بهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3