قدم وزير الإعلام والشباب الكويتى الشيخ سلمان الحمود استقالته أثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى الذي عقد اليوم.

وذكرت صحيفة “القبس” بعد تلويح الحكومة في اليومين الماضيين لتقديم استقالة جماعية إثر استجواب الوزير الحمود، ومما قد تترتب عليها هذه الاستقالة من تعقيدات سياسية، أكد مصدر حكومي وجود بوادر انفراج لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن هناك توجها من الحكومة لقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ونزع فتيل الأزمة التي حدثت بعد استجواب الوزير وإمكانية طرح الثقة به بجلسة 8 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ستقرر في اجتماعها اليوم الإثنين، خلال جلسة مجلس الوزراء العادية، القرار النهائي بشأن حضور جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام، أو قبول استقالته ونزع فتيل الأزمة.

وتواصل تباين المواقف النيابية إزاء قضية الوزير الحمود وطرح الثقة فيه أم لا، وفيما أعلن النائب عبدالله الرومي رفضه طرح الثقة بالوزير، استغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ما تقوم به الحكومة «لحماية وزير بلغ عدد المؤيدين لطرح الثقة به ٣٣ نائبا».

وأكد أن الوزير الحمود غير مرغوب فيه، سواء كانت هناك جلسة لطرح الثقة أم لا، كما أكد النائب محمد الدلال أن كل مايشاع حول حل المجلس مجرد شائعات، مضيفا أن الدليل على ذلك دخول الحكومة والوزير الاستجواب، مشددا على أن على الحكومة أن تتحلى بروح رياضية لما آلت إليه نتائج الاستجواب.