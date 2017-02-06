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ترامب: الاتفاق النووي مع إيران أسوأ اتفاق - فيديو
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ترامب: الاتفاق النووي مع إيران أسوأ اتفاق - فيديو

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:15 م
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى ومن ضمنها بلاده مع إيران بأنه “أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه وما كان هذا الأمر يجب أن يتم”.

وأشار ترامب في لقاء مع قناة فوكس نيوز إلى أن إيران أصبحت “جريئة وتتصرف بعدائية” بعد الاتفاق و”لم تعد تحترم الولايات المتحدة لأنها لم تعتقد بوجود أي طرف غبي إلى هذه الدرجة كان من الممكن أن يوقع اتفاقا كهذا”.

ودلل ترامب على حديثه بمضايقات القوارب العسكرية الإيرانية للسفن الأمريكية في مياه الخليج العربي.

ووصف ترامب الإفراج الأمريكي عن أموال إيران المحتجزة عقب الاتفاق النووي بأنه “أمر غير مسبوق” وقال إن “إدارة أوباما صادقت على تحويل عملات غير أمريكية لتسوية دعوى تحكيم مستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة وإيران وتم تحويل 400 مليون دولار من اليورو والفرنك السويسري وعملات أجنبية أخرى في 17 يناير وهو ذات اليوم الذي وافقت فيه طهران على إطلاق سراح اربعة أسرى أمريكيين”.

وكان ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بـ”إلغاء الاتفاق الكارثي” و”إجبار الإيرانيين على العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق افضل”.

وفي الوقت ذاته رد ترامب على “فوكس نيوز” بشأن احتمالية الرد العسكري على تجارب إيران الصاروخية بالقول إن “كل الإمكانات متاحة”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث.. أنا لا أتحدث عن الخطوات العسكرية أبدا”.



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