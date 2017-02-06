ردت الإعلامية منة فاروق، على انسحاب 8 أعضاء من مجلس النواب، من حضور مؤتمر الشباب بكفر الشيخ لعدم جلوسهم بالصف الأول، قائلة إنها حضرت كل المؤتمرات السابقة ولم تهتم لفكرة الجلوس بالأمام أو الخلف، لافتة إلى أن هذه المؤتمرات خاصة بالشباب، ومن المهم تواجد هذه الفئة في الأمام لتقديم وعرض أفكارهم.

وأكدت في برنامجها “صباح دريم” المذاع على شاشة “دريم”، اليوم الإثنين، “أنتم بتروحوا عشان تتصوروا ولا عشان يكون فيه مشاركة حقيقية وإيجابية وبناءة في دفع الشباب للعمل والتواجد على الساحة السياسية”، مستنكرة “هو إحنا لسه بنفكر في كده حتى في مؤتمر الشباب بتاعهم عايزين نقعد قدام بدالهم”.