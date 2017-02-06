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سمير زاهر: "طلعنا من بطولة أفريقيا بحاجة واحدة"
سمير زاهر

سمير زاهر: "طلعنا من بطولة أفريقيا بحاجة واحدة"

الإثنين، 6 فبراير 2017 01:19 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة، وكان الجميع يتطلع للحصول عليها للمرة الثامنة، لكن “طلعنا من البطولة دي بحاجة واحدة هي السد العالي والهرم الرابع عصام الحضري، الذي يجب احترامه وتقديره”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور” أن الأمر لا يستحق تكريم المنتخب عند عودته من الجابون واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين، لكنه سيكون كرما من الرئيس حال القيام بذلك.

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