قال سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية مهمة، وكان الجميع يتطلع للحصول عليها للمرة الثامنة، لكن “طلعنا من البطولة دي بحاجة واحدة هي السد العالي والهرم الرابع عصام الحضري، الذي يجب احترامه وتقديره”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور” أن الأمر لا يستحق تكريم المنتخب عند عودته من الجابون واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين، لكنه سيكون كرما من الرئيس حال القيام بذلك.