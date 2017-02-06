قال عبد الراضي عرابي رئيس مركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، أنه تم الانتهاء من كوبري نجع حمادي العلوي الجديد “دخول” بما يعادل 90% من أعمال التشطيبات والتجميل النهائية.

وأعلن عن قرب دخول الكوبري الجديد للخدمة عقب تسلمه من الشركة القائمة بالتنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، وتنفيذ شركة عثمان أحمد عثمان للمقاولات.

وألمح عبد الراضي إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع القوات المسلحة المصرية للتنازل عن مساحة محدودة من أرض القوات المسلحة الواقعة في حرم بداية الكوبرى الجديد، والتي كانت مخصصة في السابق لقوات الدفاع الجوي لتوسعة الميدان امام مطلع الكوبرى الجديد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجميل ميدان الأوقاف بنجع حمادي أسفل الكوبرى العلوى “خروج” وتركيب ساعة كبيرة لتماثل تلك الموجودة بميدان الساعة بمدينة قنا.

وأشار إلى أنه يجرى في الفترة الحالية الاعداد للانتهاء من مرحلة نقل موقف “اتوبيس” النقل العام وورشته إلى لتحويل أرضها لسوق تجاري متعدد الأغراض على طابقين بأحدث الوسائل.