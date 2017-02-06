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«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي
البلتاجي ـ قادة الاخوان

«التوبة» شعار «الإخوان» في السجون.. والقرار بيد السيسي

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:39 ص

فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا.

وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن أنه تلقى مجموعة من “إقرارات التوبة”، التى أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سوف يرفع هذه الإقرارات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبت فيها.

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