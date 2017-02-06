فجر عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، مفاجأة كبرى، بشأن الإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسة على ذمة عدد من القضايا.

وكشف الخولي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن أنه تلقى مجموعة من “إقرارات التوبة”، التى أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سوف يرفع هذه الإقرارات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبت فيها.