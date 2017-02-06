أمم إفريقيا.. سجل الفائزين منذ 1957الإثنين، 6 فبراير 2017 11:31 ص
اقتنص منتخب الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 2017 في مباراة أمام المنتخب المصري.
وفيما يأتي سجل الفائزين بكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ عام 1957، مع ذكر البلد المضيف:
- 1957: مصر (السودان)
- 1959: مصر (مصر)
- 1962: إثيوبيا (اثيوبيا)
- 1963: غانا (غانا)
- 1965: غانا (تونس)
- 1968: زائير/الكونغو الديموقراطية حاليا (اثيوبيا)
- 1970: السودان (السودان)
- 1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)
- 1974: زائير (مصر)
- 1976: المغرب (إثيوبيا)
- 1978: غانا (غانا)
- 1980: نيجيريا (نيجيريا)
- 1982: غانا (ليبيا)
- 1984: الكاميرون (ساحل العاج)
- 1986: مصر (مصر)
- 1988: الكاميرون (المغرب)
- 1990: الجزائر (الجزائر)
- 1992: ساحل العاج (السنغال)
- 1994: نيجيريا (تونس)
- 1996: جنوب افريقيا (جنوب افريقيا)
- 1998: مصر (بوركينا فاسو)
- 2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)
- 2002: الكاميرون (مالي)
- 2004: تونس (تونس)
- 2006: مصر (مصر)
- 2008: مصر (غانا)
- 2010: مصر (أنجولا)
- 2012: زامبيا (الجابون وغينيا الاستوائية)
- 2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)
- 2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)
- 2017: الكاميرون (الجابون)
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