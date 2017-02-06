النيابة تحقق في حادث "أتوبيس أبو زنيمة".. وتصرح بدفن الجثث

تحقق نيابة جنوب سيناء، تحت إشراف خالد عيد، المحامي العام لنيابات جنوب سيناء، في واقعة حادث انقلاب أتوبيس شرق الدلتا، الذي وقع فجر اليوم الإثنين، بعد “ملفات أبو ...