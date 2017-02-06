أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا نشر قوات شرطة بعدد من الجامعات في البلاد، وذلك للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أو شغب من قبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد .

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الاثنين أن الآلاف من الطلاب في جنوب أفريقيا قد نظموا في شهر أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للاحتجاج على خطط الحكومة الرامية إلى رفع تكاليف التعليم الجامعي ، وهو ما دفع الرئيس جاكوب زوما إلى استبعاد أي زيادات في المصروفات لمدة عام.

وأضاف الراديو البريطاني أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الطلاب وقوات الشرطة خلال المظاهرات الاحتجاجية العام الماضي أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص واعتقال العديد .

ويشعر الكثير من الطلاب السود باستمرار انعدام المساواة بعد عقدين من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، حيث أشاروا إلى إن زيادة المصروفات ستلحق المزيد من الضرر بالطلاب السود الذين كانوا يعانون من صعوبة الالتحاق بالجامعات خلال فترة الحكم العنصري.