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الزمالك يغرم 4 لاعبين 100 ألف جنيه
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الزمالك يغرم 4 لاعبين 100 ألف جنيه

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:25 ص
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قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مصطفى فتحي وأيمن حفني وإسلام جمال وجنش لاعبى الفريق الأبيض.

وجاء توقيع العقوبة على رباعي الزمالك؛ بسبب الصور التي نشروها عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» حول فقدان شيكابالا في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي الجمعة المقبل.

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