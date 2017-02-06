لقنت فتاة إيطالية تحمل حزاما أسود في رياضة “جيوجيتسو” 3 لصوص هاجموها وحاولوا سرقة هاتفها النقال درسا لن ينسوه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية الأحد 5 فبراير، أن 3 شبان من أصول عربية أحاطوا بطالبة تبلغ من العمر 16 عاما، حين كانت عائدة إلى منزلها من المدرسة، وهاجموها، وحاولوا أخذ هاتفها المحمول من سترتها - وفقا لروسيا اليوم .

ولحظهم العاثر تبين أن الفتاة الضحية بارعة في فنون القتال المختلطة، وباستخدام الفتاة حركة بهلوانية شلت أحد اللصوص، وما إن أرى اللصان الآخران رفيقهما وهو صريع حتى هربا على الفور، ولم تصب الفتاة بأذى وعادت سالمة إلى منزلها، وتقدمت بعد ذلك بشكاية إلى الشرطة، التي بدأت في البحث عن الجناة.