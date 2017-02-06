 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 10:58 صباحاً
روابط سريعة
اعتقال 748 شخصا في تركيا للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"
الشرطة التركية

اعتقال 748 شخصا في تركيا للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:24 ص
أ ش أ

رفعت وزارة الداخلية التركية عدد الذين تم اعتقالهم للاشتباه فى انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابى إلى 748 شخصا ، وذلك خلال عملية أمنية شنتها أمس الأحد فى 29 مدينة.

وأضافت المصادر الأمنية حسبما ذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين أن حملة الاعتقالات شملت أيضا اسطنبول وأنقرة وإزمير وبعض المدن الحدودية.

يذكر أن تنظيم “داعش” تبنى الهجوم الدامى على ملهى ليلى فى مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.

وإثر الهجوم باشرت السلطات فى شن حملة اعتقالات ضد المشتبهين بصلتهم بالتنظيم الإرهابى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3