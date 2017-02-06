رفعت وزارة الداخلية التركية عدد الذين تم اعتقالهم للاشتباه فى انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابى إلى 748 شخصا ، وذلك خلال عملية أمنية شنتها أمس الأحد فى 29 مدينة.

وأضافت المصادر الأمنية حسبما ذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين أن حملة الاعتقالات شملت أيضا اسطنبول وأنقرة وإزمير وبعض المدن الحدودية.

يذكر أن تنظيم “داعش” تبنى الهجوم الدامى على ملهى ليلى فى مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.

وإثر الهجوم باشرت السلطات فى شن حملة اعتقالات ضد المشتبهين بصلتهم بالتنظيم الإرهابى.