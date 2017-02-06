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شعبة الذهب: لدينا فرصة هائلة للتصدير
قطعة-من-الذهب

شعبة الذهب: لدينا فرصة هائلة للتصدير

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:39 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال المهندس رفيق العباسي، رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب مرتبط بالدولار والبورصة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 630 جنيه.

وأضاف في تصريحاته على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن سعر الذهب في مصر تضاعف 3 مرات نتيجة ارتفاع الدولار أمام العملة المصرية، لافتا إلى أنه عند ارتفاع أسعار الذهب يتجه المشتري إلى الإكسسوار كالذهب الصيني.

وشدد على أن مصر أصبح لديها فرصة هائلة للتصدير، بخاصة بعد تدني قيمة الجنيه، ولكن التصدير يتطلب بعض الإجراءات التي تعيقه.

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