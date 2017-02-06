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رئيس الأركان يتفقد «وحدات المدفعية»
الفريق محمود حجازي يتفقد وحدات التدريب الخاصة

رئيس الأركان يتفقد «وحدات المدفعية»

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:15 ص

تفقد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل الإعداد والتدريب القتالى للفرد المقاتل لعناصر المدفعية، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة خطط التدريب القتالى لكل التشكيلات والوحدات والتأكد من قدرتها على تنفيذ مختلف المهام بدقة وكفاءة عالية.

وناقش رئيس الأركان عدد من الأطقم التخصصية والفنية فى أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه عناصر المدفعية من مهارات ميدانية عالية، ومستوى راقى فى الإعداد والتدريب للفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية واستخدام أحدث النظم فى الأسلحة والمعدات.

وأكد رئيس الأركان على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتحديث سلاح المدفعية وصولاً لأحدث النظم العالمية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة ، إ ضافة إلى أحدث نظم المقلدات والمساعدات، التى تحقق الواقعية فى التدريب.

وطالب القادة والضباط على المستويات كافة بتوفير كافة الإمكانات للارتقاء بمستوى الفرد المقاتل وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى فى إطار منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

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