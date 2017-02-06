دورات لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين في بني سويفالإثنين، 6 فبراير 2017 11:18 ص
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي عدة ورش تدريبية لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمركز التوجيه والإرشاد النفسي في بني سويف وتنمية مهاراتهم في مجال الإرشاد والدعم النفسي والبرامج العلاجية و رفع كفاءة التواصل الايجابي الفعال لديهم، كما تم عقد برامج تدريبية أخرى لتأهيل الأخصائيين والمشرفين بمؤسسات ودور رعاية الأيتام على مستوى محافظة بني سويف.
وأقيمت أيضا ندوات للأبناء من مؤسستي البنين والبنات حول كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات وحل المشكلات التي تقابلهم، بالإضافة إلى السعي لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من أبناء المؤسستين لتشجيعهم على الفنون والأنشطة المختلفة التي تساعدهم على الدمج المجتمعي والحفاظ على توازنهم النفسي.
وأكدت الوزارة في بيان لها حرصها على الدعم النفسي للأطفال الأيتام بدور الرعاية وأنها من هذا المنطلق كانت قد أسندت مركز التوجيه والإرشاد النفسي ببني سويف إلى جمعية رعاية المؤسسات للأيتام منذ عام 2014 ، كما قامت بإعادة تشكيل الجهاز الوظيفي للمركز لضمان تحسن أداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال الأيتام، مشيرة إلى دعم هذا المركز بتمويل من وزارة التضامن قيمته نصف مليون جنيه سنويا ليقدم خدماته على أفضل وجه و يغطي نفقات العلاج ومرتبات الجهاز الوظيفي لديه.
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