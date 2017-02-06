الحكم بحظر حركة «المقاومة الشعبية»الإثنين، 6 فبراير 2017 11:12 ص
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين بحظر حركة المقاومة الشعبية “الإرهابية”.
وقال مقيم الدعوى المحامى أشرف فرحات إنه ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى مصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.
وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.
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