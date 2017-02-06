 Moheet on google
الإثنين 6 فبراير 2017 10:45 صباحاً
روابط سريعة
الحكم بحظر حركة «المقاومة الشعبية»
محكمة_

الحكم بحظر حركة «المقاومة الشعبية»

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:12 ص

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين بحظر حركة المقاومة الشعبية “الإرهابية”.
وقال مقيم الدعوى المحامى أشرف فرحات إنه ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى مصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.

وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3