أكدت الولايات المتحدة وكينيا وسكان في جنوب الصومال، أن حركة الشباب المتشددة قطعت علنًا رءوس أربعة رجال اتهمتهم بالتجسس لصالح الحكومة المدعومة من الغرب.

وأضافت الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أن عمليات الإعدام نفذت أمس الأحد، بعد أن أدانت محكمة تابعة للشباب الرجال في جامامي بإقليم جوبا السفلى على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي كيسمايو، وفقًا لموقع 24 الإماراتي.

وقال محمد أبو عبد الله، حاكم إقليم جوبا التابع لحركة الشباب: “نظرت المحكمة قضيتهم وأعدم أربعة من الرجال علانية في منطقة جامامي وفقا للشريعة مساء يوم الأحد، دون أن يحدد طريقة الإعدام، وتابع: “اعترف الرجال الأربعة بأنهم كانوا جواسيس”.