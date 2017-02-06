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«الصحة»: التحقيق في إهمال مستشفى «روض الفرج»
وزارة الصحة المصرية

«الصحة»: التحقيق في إهمال مستشفى «روض الفرج»

الإثنين، 6 فبراير 2017 11:08 ص

استنكر الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الموارد البشرية، عرض مقطع فيديو يبين الإهمال في مستشفى روض الفرج العام، قائلًا: “لا يجب التركيز على نشر السلبيات في المستشفيات، دون التطرق إلى عمليات التطوير والحديث عن الإيجابيات في وسائل الإعلام”.

وأضاف “عطا”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين، أنه سيتم التحقيق فورًا في الإهمال بالمستشفى، والذي تسبَّب فيه طبيب أو موظف، ومحاسبة المسئول عنه.

وأوضح أنهم على علمٍ بكثافة القطط في حديقة المستشفى، وتم توجيه لجنة من الطب البيطري إلى المستشفى؛ لمكافحتها، وهو أمرٌ تمّ سابقًا، لكن القطط تعود مجدَّدًا، متابعًا أن هناك تطويرًا دائمًا في مستشفى روض الفرج وإمكاناتها، لكن يوجد خلل في الإدارة تتم محاسبة المسئولين عنه.

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