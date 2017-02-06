بركان أندونيسي يثور 7 مرات في أقل من 24 ساعةالإثنين، 6 فبراير 2017 11:04 ص
أفادت تقارير إعلامية أندونيسية بأن بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية قد ثار سبع مرات أمس الأحد.
ونقل موقع “فيفا دوت كو دوت آي دي” عن عارف كاهيو المسؤول في وكالة علم البراكين القول، إن الرياح قد حملت الرماد الذي أطلقه البركان إلى بلدة بيراستاجي السياحية في مرتفعات كارو جنوب شرقي البركان.
ونصح مسؤولون محليون في بيراستاجي السكان والسائحين بارتداء أقنعة واستخدام أدوات لحماية العين لتفادي التعرض مباشرة لرماد البركان. وتسببت الأنشطة البركانية في إعلان أعلى مستويات التأهب في المنطقة المحيطة. وأغلقت منطقة نصف قطرها سبعة كيلومترات أمام القرويين، فيما نزح الآلاف بسبب هذه الأنشطة وما زالوا يقيمون في أماكن للإيواء المؤقت.
وقال مارتينوس سيتيبو، رئيس وكالة الحد من آثار الكوارث في منطقة كارو، إن المواد المنطلقة من البركان قد وصلت لارتفاع يصل إلى 5 آلاف متر في الهواء، حسبما ذكرت إذاعة “إلشينتا”.
يشار إلى أن جبل سينابونج يثور على نحو دوري منذ سبتمبر عام 2013، وكل مرة يتسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.
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