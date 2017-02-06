شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج، على ضرورة “أن ينتهج الناتو سياسة تراوح بين الدفاع القوي والحوار مع روسيا”، مؤكدًا “أهمية التحالف في الأوقات العصيبة”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت بين الأمين العام والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، بحسب بيان صادر عن الحلف، اليوم.

وأوضح البيان أن ستولتنبرج استعرض خلال المكالمة، التقدم المحرز في مجال مكافحة الإرهاب، والإنفاق على دفاعات الحلف.

كما أكد الأمين العام “ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان التقاسم العادل للأعباء بين جميع حلفاء الناتو”.

وناقش الأمين العام خلال المكالمة الثانية من نوعها له مع الرئيس ترامب منذ تنصيب الأخير رئيسا لبلاده يناير الماضي، تنامي أعمال العنف في شرقي أوكرانيا، وآفاق التسوية السلمية للأزمة التي تشهدها البلاد.

واتفق الجانبان حسب البيان على إثارة كل هذه القضايا خلال انعقاد قمة الناتو المقبلة في بروكسل في أواخر مايو المقبل التي وافق ترامب على المشاركة فيها.