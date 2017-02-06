فايد يرأس اجتماع اللجنة المشرفة على استيراد المليون رأس ماشيةالإثنين، 6 فبراير 2017 11:13 ص
ترأس الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بالإشراف على استيراد المليون رأس ماشية من الخارج، للاتفاق على تفاصيل الاتفاق على كافة المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل المعدات والمهمات اللازمة للمشروع خلال اسبوع، فضلا عن استكمال التفاصيل التقريبية والافتراضية لتحديد مواعيد البدء في إجراءات شراء الحيوانات الحية..لافتا إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ الدورات التدريبية للمرشحين من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين، والعمالة الخاصة بالمشروع.
وكلف فايد أعضاء اللجنة بزيارة المزارع الخاصة بمصر الخير والخاصة بتربية وتسمين العجول، وتحديد التكليفات الخاصة بمهام اللجان التي ستشرف على عمليات شراء الحيوانات من الخارج.
كما أكد وزير الزراعة على ضرورة التفرقة في المعاملة بين الحيوانات التسمين والحلاب، مع إمكانية عمل محاجر حدودية أو مناطق حرة للحيوانات في شرق التفريعة والمنطقة الجنوبية، وتطبيق كافة القواعد من حيث الأوزان والأختام، كما يتم الأخذ بمبدأ تقييم الحيوانات بيطريا في مصر بدون لجان تسفير، مع تطبيق القواعد البيطرية المعمول بها، كذلك تطبيق القواعد الحالية بالنسبة لحيوانات اللبن مع مراجعة قائمة التحاليل المطلوبة.
وشدد فايد على ضرورة الانتهاء من وضع جدول زمني في أسرع وقت ممكن، يشمل تجهيز المحطات، وتدريب المرشحين للعمل بالمشروع، وتجهيز علائق التسمين بعد زيارة المزارع الخاصة بالحيوانات.
حضر الاجتماع الدكتور هاني جادو مستشار الوزير لشئون الإنتاج الحيواني، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، والدكتور أحمد أبواليزيد المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، فضلا عن ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، ومؤسسة مصر الخير.
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