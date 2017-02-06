كشف أحد مستشاري رئاسة الجمهورية في إيران، أن المرشد الأعلى علي خامنئي شجع الرئيس الإيراني حسن روحاني على الترشح لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية في مايو المقبل، خلال لقائه الإثنين الماضي في جلسة خاصة دامت أكثر من 5 ساعات.

وقال المصدر الرئاسي في تصريحات لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن روحاني بحث مع المرشد خلال الجلسة، تطورات الأمور في البلاد خصوصاً الانتخابات، وتداعيات وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن روحاني أبدى استياءه من تصرفات الأجهزة المنضوية تحت إمرة خامنئي، وعلى رأسها الحرس الثوري وأذرعه الإعلامية، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني أكد للولي الفقيه أنه إذا كان يفضل ألا تستمر حكومته في سياساتها فتكفيه إشارة صغيرة منه كي يمتنع عن الترشح للانتخابات المقبلة ويتولى شخص آخر إدارة الحكومة.

وبحسب المصدر، فإن المرشد حث روحاني على الترشح مجدداً للانتخابات، ووجّه “بضرورة استغلال تصرفات ترامب الجنونية، واقتناص فرصة لا يمكن تعويضها، لجذب المجتمع الدولي المعارض بمجمله لهذه السياسة إلى صف إيران”.