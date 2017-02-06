بالفيديو والصور.. حريق هائل بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويتالإثنين، 6 فبراير 2017 11:01 ص
شب حريق هائل صباح اليوم الاثنين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، ولم تعرف تفاصيله حتى الآن، فيما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الحريق نشب في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الشيوخ وسط العاصمة الكويتية، حيث شوهد تصاعد أعمدة النيران من المبنى.
وأضافت (كونا) أنه فور اندلاع الحريق هرعت قوات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة عليه، حيث لا توجد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.
ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أو دار الأوبرا الكويتية هو معلم معماري وثقافي كويتي بارز، ويقع في قلب مدينة الكويت، بجوار قصر السلام بين شارعي الخليج العربي وجمال عبدالناصر. ويتكون المبنى الذي استغرق تصميمه وإنجازه 22 شهرا، على مجموعة من الأشكال الهندسية المركبة والمستوحاة من العمارة الإسلامية، حيث تتواجد 4 مباني ضخمة مبعثرة على شكل الجواهر المبعثرة.
ويضم المبنى 3 مسارح و3 قاعات للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض ومركزا للوثائق التاريخية. وشُيد على مساحة تقدر بـ214 ألف متر مربع، وبتكلفة قدرت بنحو 235 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 775 مليون دولار أمريكي.
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