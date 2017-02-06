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هجوم مسلح على «كمين أمني» بالعريش.. وإصابة مجند
مسلحين

هجوم مسلح على «كمين أمني» بالعريش.. وإصابة مجند

الإثنين، 6 فبراير 2017 10:57 ص

عرض كمين تابع لقوات الشرطة في مدينة العريش لهجوم مسلح صباح اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر أمني، بأن مجندًا أصيب بطلق ناري أثناء تواجده في كمين العبور التابع لقوات الشرطة في مدينة العريش.

وأضاف أن المجند يدعى “رضا زكريا عبدالمنعم” وقد أصيب بطلق ناري في القدم اليمنى وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.

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