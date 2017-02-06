عرض كمين تابع لقوات الشرطة في مدينة العريش لهجوم مسلح صباح اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر أمني، بأن مجندًا أصيب بطلق ناري أثناء تواجده في كمين العبور التابع لقوات الشرطة في مدينة العريش.

وأضاف أن المجند يدعى “رضا زكريا عبدالمنعم” وقد أصيب بطلق ناري في القدم اليمنى وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.