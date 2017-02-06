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شقيق الحضري: أمي بتبكي حزنًا على هزيمة المنتخب
عصام الحضري‎

شقيق الحضري: أمي بتبكي حزنًا على هزيمة المنتخب

الإثنين، 6 فبراير 2017 10:57 ص
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أعرب محمد الحضري، شقيق عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر، عن حزنه لخسارة المنتخب أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد قائلًا “أنا زعلان على زعل 92 مليون مصري، الناس بتبكي في الشارع”.

وأكد شقيق الحضري في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء ” المعروض علي فضائية ” دريم”،  أن والدته تبكي حزنا على خسارة المنتخب”.

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