حمل المدرب الألماني يورجن كلوب نفسه مسؤولية النتائج السيئة التي يحققها ليفربول منذ بداية العام الحالي 2017.

وفشل ليفربول في الفوز في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الإنجليزي خلال العام الحالي، بينما حقق فوزا وحيدا من عشر مباريات خاضها في كافة البطولات.

وقال كلوب “الشيء الأهم عدم تحميل الأخرين مسؤولية أخطائك، النادي منحني فرصة التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، لكننا لم نجد اللاعبين المناسبين بين المتاحين”.

وأضاف “الأمر لم يكن مالياً، علينا الآن تقبل كل شيء وإظهار ردة فعل”.

ويستعد ليفربول مساء السبت المقبل لمواجهة توتنهام على ملعب الأنفيلد رود ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي.