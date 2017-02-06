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أبو هشيمة عن «خسارة الفراعنة»: كسبنا اللي أجمل من الكأس
احمد ابو هشيمة

أبو هشيمة عن «خسارة الفراعنة»: كسبنا اللي أجمل من الكأس

الإثنين، 6 فبراير 2017 10:51 ص

علق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: “إحنا كسبنا اللي هو أجمل من الكأس ومن البطولة”.

وكتب “أبو هشيمة”، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إحنا كسبنا اللي هو أجمل من الكأس ومن البطولة.. كسبنا رجوع مصر الحلوة اللي شعبها الجميل في الشارع رافع علمها وراسمه على وشه وقلبه، وبيهتف باسمها وفرحان بيها ولها.. كسبنا مصر الحلوة اللي نستحقها وتستحقنا”.

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